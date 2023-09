Inter | ancora noie muscolari per Sensi

(Di giovedì 21 settembre 2023) Stefanonon era presente contro la Real Sociedad sia perché non è stato inserito nella lista Champions e sia perché si è infortunato Tornato in nerazzurro dopo l’ottima stagione col Monza, il centrocampista nerazzurro non sembra trovare pace dagli infortuni. A causa di un risentimento muscolare al quadricipite della coscia sinistra, si è infatti dovuto fermare per l’ennesima volta. Lo riporta Sky Sport.

Stefano Sensi non era presente contro la Real Sociedad sia perché non è stato inserito nella lista Champions e sia perché si è infortunato Tornato in nerazzurro dopo l'ottima stagione col Monza, il ...... che prova a mettere i bastoni fra le ruote tra lei e l'ex bomber di PSG ed. La rivelazione ... E se ti chiama, lascialo chiamare. Non si spreca la batteria con un ex. L'amore è troppo bello ...

Champions: Real Sociedad-Inter 1-1. Nerazzurri rimediano il pareggio solo nel finale RaiNews

Cuadrado ancora out: niente Champions con l'Inter per l'ex Juve Tuttosport

Ecco le quote pubblicate dai maggiori siti di riferimento: per Inzaghi, Pioli e Garcia possibilità minime di trionfo. Lazio non pervenuta ...L’ambasciatore russo all’Onu Vasilij Nebenzia aveva protestato perché il presidente ucraino aveva aperto il Consiglio di sicurezza. L’ironia del premier albanese. Già tre settimane fa la barzelletta s ...