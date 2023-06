Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 10 giugno 2023)DEL 10 GIUGNOORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE, A CAUSA DI UNINCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER L’AURELIA CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA BOCCEA IN DIREZIONE DELLA-FIUMICINO; PROSEGUENDO IN ESTERNA UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA ARDEATINA E APPIA; CODE ANCHE IN CARREGGIATA OPPOSTA, QUI PER TRAFFICO, TRA CASILINA E APPIA, E TRA LAURENTINA E PONTINA; SULLA STESSA PONTINA RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI POMEZIA; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA, E SULL’AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CERVETERI; SEGNALIAMO INFINE TRAFFICO ...