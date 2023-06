Squalo uccide uomo in Egitto | animale picchiato a morte in spiaggia per vendetta

(Di sabato 10 giugno 2023) Il video - Un video circolato online e ripreso da diversi media mostra prima la cattura delloe poi diversi bagnanti che lo circondano in. Uno di loro picchia l'con un bastone ...

Inoltre, come si legge in un post sulla pagina Facebook del ministero dell'Ambiente egiziano, loresponsabile è stato catturato e consegnato ai ricercatori affinché venga sottoposto a degli ...Losembrava essere vivo mentre si dibatte sulla sabbia con un uncino nell'occhio. Il ministero dell'Ambiente egiziano precisando che è stato messo un divieto di balneazione e di altri sport ...... choc nel paradiso delle vacanze, la scena ripresa dai bagnanti VIDEO Orche assassine terrorizzano i milionari: 'Speronano gli yacht, ne hanno affondati tre in una settimana' Locatturato e ...

Hurghada, squalo uccide turista russo: tragedia in Egitto. Il video choc fa il giro dei social ilmessaggero.it

Un video mostra un uomo che colpisce l'animale con un bastone di metallo mentre gli spettatori urlano e applaudono ...Uno squalo tigre è stato massacrato di botte e ucciso dopo aver sbranato un turista al largo della città egiziana di Hurghada.