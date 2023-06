LIVE 24 Ore Le Mans 2023 in DIRETTA | girandola di pit-stop al comando Tandy su Porsche | Ferrari in scia

(Di sabato 10 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.15 Di nuovodi cambi. Pier Guidi torna in pista al 77° giro davanti a Nielsen, Lopez e Duval. 22.12 Pier Guidi comanda con 21.8 secondi su Nielsen, mentre Duval è terzo a 35.8 ma ora decide di rientrare ai box. 22.09 Tra le LM GTE Am alPetrobelli davanti a Gatting e Flohr 22.06 Tra le LM P2 comanda Smiechowski davanti a Jarvis e Rasmussen 22.03 Cambio anche in casa, letornano al primo e secondo posto. Pier Guidi precede Nielsen 21:59 Perturbazione in arrivo!!!!!!! Si parla di un temporale che potrebbe durare fino alle 24! 21:57 Uno sguardo quindi alla top 5 dopo i due pit1 8 RUN Hypercar H TOYOTA GAZOO RACING HARTLEY Brendon Toyota GR010 ...

MANCHESTER CITY - INTER21 Arbitro : Szymon Marciniak (POL) Assistenti : Pawe Sokolnicki (POL), Tomasz Listkiewicz (POL) Quarto ufficiale : István Kovács (ROU) VAR : Tomasz Kwiatkowski (POL) ...ISTANBUL (TURCHIA) - A 13 anni dal trionfo dell' Inter di Mourinho quella di Simone Inzaghi sogna una nuova impresa allo stadio Ataturk di Istanbul , dove oggi (sabato 10 giugno,21) sfiderà il Manchester City di Pep Guardiola nella finale di Champions League . Segui la partita in diretta ...... la 24che si preannuncia entusiasmante scatterà alle16.00 e vedrà davanti a tutti le due ...ricordiamo la diretta integrale in Italia a cura di Eurosport e gli on - board delle rosse in...

Live ore 17 - Videogiornale - ANSA.it Agenzia ANSA

La notte che sembrava non dovesse arrivare più è finalmente giunta. La notte del grande sogno, quella che nessuno, nemmeno il più coraggioso o visionario dei tifosi, avrebbe ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.14 PIT STOP per il leader della gara la Toyota #8 di Buemi. 17.12 Nielsen con la Ferrari #50 undicesima al momento supera quindi la Toyota #7 di Conway. 17 ...