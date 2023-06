Cecilia Rodriguez apre il dibattito sul matrimonio con Ignazio Moser | il motivo del rinvio

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 10 giugno 2023)ha finalmente rotto il silenzio riguardo alconndo l’argomento nelle sue storie su Instagram dopo mesi di speculazioni e voci sulla possibile crisi della coppia. Ricordiamo la proposta da sogno avvenuta lo scorso novembre, in un romantico chalet di montagna in Trentino. Inizialmente, le nozze erano previste per ottobre 2023, ma ecco che la futura sposa ha rivelato alcuni dettagli sulle nozze tanto attese. Nozze di, ecco perché tanta segretezza “Spesso mi chiedete come vanno i preparativi, perché ho spostato la data, perché così e perché… Intanto non sono una persona organizzata…”, ha affermato...