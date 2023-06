workinprogress | il ruolo chiave nella transizione ecologica spetta alla politica

Leggi su ecodibergamo

(Di giovedì 8 giugno 2023) Dal 2017 ad oggi, le aziende che investono in prodotti e tecnologie “verdi” sono cresciute del 51%. Eppure, per quanto necessaria, l’espansione della green economy non basterà a frenare l’emergenza climatica. Una riflessione sulle scelte (e le persone) che ci permetterebbero di invertire la rotta