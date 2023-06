Video | Fiorentina - West Ham 1 - 2 | il commento della Gazzetta

Nella finale di Conference League il West Ham batte laper 1 - 2. In gol Benrahma (su rigore), Bonaventura e Bowen. Guarda ilcommento ...Nella finale di Conference League a Praga, il West Ham supera per 1 - 2 la. In gol Benrahma (su rigore), Bonaventura e Bowen. Guarda il...Dopo la finale di Conference League trae West Ham i tifosi viola lasciano il Franchi e la zona del lungarno. Segui la ...

Video, Fiorentina-West Ham finale Conference League: spettacolo sugli spalti La Gazzetta dello Sport

Il tecnico viola recrimina, soprattutto per l'errore al 90': "Non si prendere un gol del genere su una situazione che abbiamo allenato tante ...I tifosi della Fiorentina presenti al Franchi stanno uscendo in questi minuti dallo stadio, visibilmente e ovviamente amareggiati dopo la sconfitta in finale contro il West Ham.. Ecco le ...