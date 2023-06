Recalcati | «Sappiamo come sono i tifosi dell’Inter | le critiche…»

(Di giovedì 8 giugno 2023) Christianconosce la piazza nerazzurra. Il giornalista tifosoha parlato su TMW Radio di eventuali critiche per Simone Inzaghi dopo la finale di sabato. CRITICHE –conosce l’ambiente nerazzurro e parla di un’eventualità: «e i giornalisti. Metti caso che gioca Dzeko, entra Lukaku a 20 minuti dalla fine sul 2-0 per il Manchester City, segna un gol e prende anche un palo ma perdiamo. Cosa gli dico a Inzaghi a quel punto? Ma perché non l’ha fatto giocare dall’inizio se è più in forma? La palla è rotonda, c’è chi vince e chi no. Parte sicuramente con Dzeko ed è forse più logico anche se nond’accordo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...

Ma è un'accusa infondata: c on Villaabbiamo un'ottima collaborazione anche perchè ci ..., inoltre, che il progresso corre veloce, per questo il prossimo anno emetteremo un bando per ...Oggi infattiche i bambini nelle famiglie in cui il padre è assente hanno molte più ... e che se lei insegna ad amare a lui, come scrive lo psicanalista Massimoin Cosa resta del ......i corpi delle nostre madri sono i confini e la geografia personale che sono tutto ciò che... (Massimo). Non c'è mai stato un altro come te. Senza nessuno sforzo da parte tua tu sei ...