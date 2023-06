I programmi in tv oggi | 8 giugno 2023 | film e intrattenimento

(Di giovedì 8 giugno 2023) Su Rai Uno Gli anni più belli, su Canale 5 Zelig, su Rai Due Spirali di bugie. Guida aiTv della serata dell’8Cosa ci propone la programmazione televisiva di giovedì 8? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Uno dalle 21.30 Gli anni più belli. La storia dell’amicizia quarantennale tra Giulio, Paolo, Riccardo e Gemma, nata durante l’adolescenza e proseguita con l’età adulta. Un percorso fatto di momenti spensierati, ...

... la maggior parte delle persone non ha un'idea corretta del Medioevo, poiché le ideecorrenti ... le persone proiettino i loro errori sul passato per adattarli ai loroodierni. Fonte : ...... lo stimano e lo ricordano per i tantida lui ideati e condotti. 'Voglio ringraziarvi' dice Baudo, perché 'sto davvero vivendo una giornata meravigliosa, bellissima. Il compleanno lo ......anche nel mondo lavorativo in quanto da anni ormai Sonia si occupava dei casting per i... Stefano e Martina , chevivono negli Stati Uniti. Infine, come dimenticare la storia d'amore ...

Guida Tv oggi, film e programmi in onda stasera martedì 6 giugno 2023: Cartabianca, DiMartedì, Sissi e Un Canale Dieci

Torna in pista il Motomondiale 2023. Dopo tre settimane di stop si riparte con una delle tappe più attese dagli appassionati italiani, quella del Gran Premio d’Italia, sesto appuntamento dell'anno. Si ...Nicola Porro ha dichiarato che Mediaset resterà la sua famiglia per i prossimi anni, mettendo a tacere le voci di un ritorno in Rai. Il suo impegno continuerà ben saldo su Rete 4, dove è in procinto d ...