Ultime Notizie – Napoli | lite tra giovanissimi | 13enne accoltella 15enne

(Di domenica 28 maggio 2023) Unatraè sfociata in unmento ieri sera a, in una delle zone maggiormente frequentate dalla “movida”. Vittima del ferimento un ragazzo di 15 anni, mentre l’autore sarebbe un ragazzino di appena 13 anni. Il fatto è avvenuto ieri sera intorno alle 22 in via dei Carrozzieri a Monteoliveto, nei pressi di piazza del Gesù, centro storico della città. Tra i due ragazzi è scoppiata una, per motivi ancora da chiarire. Al culmine dellailha sferrato diversi fendenti contro il, ferendolo al fianco destro. Trasportato e curato al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini, il giovane è stato giudicato guaribile in 25 giorni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del ...

