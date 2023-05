Giro d’Italia 2023 | tappa di oggi Longarone-Tre Cime di Lavaredo | orari | percorso | favoriti Ultima sfida faccia a faccia in montagna

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 maggio 2023) Ultimo scontro diretto in, prima della cronoscalata di domani, tra i big al. Appuntamentocon la diciannovesima-Tredi: andiamo a scoprirla nel dettaglio cone programma.DICIANNOVESIMASi parte da, in Veneto: i chilometri da percorrere sono 183 con ben 5400 metri di dislivello. Dopo un primo segmento senza salite, ma in ascesa lenta e costante, si affronta il primo GPM: Passo Campolongo (4 km ...