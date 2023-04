Papa Francesco: "Anche io ho bisogno che Gesù mi accarezzi" (Di domenica 2 aprile 2023) "Oggi ci sono tanti 'cristi abbandonati'". E' il grido di dolore del Papa nella celebrazione delle Palme. Bergoglio presiede la messa all'indomani delle dimissioni dal Policlinico Gemelli . La sua ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 2 aprile 2023) "Oggi ci sono tanti 'cristi abbandonati'". E' il grido di dolore delnella celebrazione delle Palme. Bergoglio presiede la messa all'indomani delle dimissioni dal Policlinico Gemelli . La sua ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : Vedere Papa Francesco uscire dal Gemelli e abbracciare due genitori che hanno appena perduto la propria bambina di… - RaiNews : Lasciando l'ospedale, dopo essere stato dimesso, Papa Francesco è sceso dall'auto per dare conforto a una mamma e u… - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiorgiaMeloni ha appreso con gioia la notizia delle dimissioni dal Policlinico Gemelli di Papa Franc… - DAXdB : RT @Medeaserra1: La pace si basa sul rispetto di ogni persona, qualunque sia la sua storia, sul rispetto del diritto e del bene comune, del… - CaputoItalo : 365 pensieri e parole per non arrendersi mai di Papa Francesco (Newton Compton Editori) -