“Nonna sono tuo nipote, ho problemi con un pacco postale”. Nuova truffa telefonica ad anziani, fermate 4 persone (Di domenica 2 aprile 2023) . Basta una telefonata, per allertare le nonne più premurose verso i loro nipoti. Forse con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, quattro persone sono riusciti a imbrogliare una coppia di anziani nella zona di Roma. La scusa sempre quella: un problema con il pacco postale del nipote e necessità di elargire una grande somma per sbloccare l’operazione. Un metodo ormai collaudato, che vede vittime i nonni della zona Tuscolana, Vitinia, Laurentina e Ostia (solo per citare alcuni casi). La truffa del pacco postale alla Nonna La Polizia di Stato, nelle ultime ore, attraverso una costante e vigile attività di controllo del territorio è riuscita ad arrestare altri 2 uomini di origine partenopea, un 68enne e un 27enne, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 aprile 2023) . Basta una telefonata, per allertare le nonne più premurose verso i loro nipoti. Forse con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, quattroriusciti a imbrogliare una coppia dinella zona di Roma. La scusa sempre quella: un problema con ildele necessità di elargire una grande somma per sbloccare l’operazione. Un metodo ormai collaudato, che vede vittime i nonni della zona Tuscolana, Vitinia, Laurentina e Ostia (solo per citare alcuni casi). LadelallaLa Polizia di Stato, nelle ultime ore, attraverso una costante e vigile attività di controllo del territorio è riuscita ad arrestare altri 2 uomini di origine partenopea, un 68enne e un 27enne, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lamartisecc : bho ho il ciclo e mi sono messa a piangere perché la torta che ha fatto nonna è troppo buona vabbè ciao oggi non è giornata - CorriereCitta : “Nonna sono tuo nipote, ho problemi con un pacco postale”. Nuova truffa telefonica ad anziani, fermate 4 persone - piesse_ : La prima volta che ho votato era la domenica delle palme, ho rubato un ramoscello dell’ulivo benedetto a mia nonna… - FrancyontheMoon : 4/15 Che poi non si capisce perchè i malati di raffreddore siano andati in ospedale, quando è da centinaia di anni… - Dominik_G_Cua : @StormyTrixReal Ci sono più ragnatele nei miei dm che nelle mutande di mia nonna ????? -