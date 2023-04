Dopo Papa Francesco? Si aprirà il Conclave più difficile della storia

(Di domenica 2 aprile 2023)è rientrato in Vaticano e presiede ai ritiPasqua, ma il ricovero in ospedale ha fatto pensare al futuro del Vaticano e tante voci si sono rincorse in questi giorni. La guerra in Ucraina, i nuovi equilibri geopolitici, la fine del cattolicesimo europeo. È il rebus del futuro, dove le questioni internazionali saranno più importanti dei nomi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Lasciando l'ospedale, dopo essere stato dimesso, Papa Francesco è sceso dall'auto per dare conforto a una mamma e u… - vaticannews_it : Come nel 2021, dopo l'operazione al colon, il Papa ha fatto visita ai bimbi di oncologia pediatrica del Gemelli. Un… - Tg3web : Il primo gesto di Papa Francesco dopo la dimissione dal Policlinico Gemelli è stato l'abbraccio a Serena Subania e… - NethipEdien2000 : RT @Tg3web: Decine di migliaia di persone in piazza San Pietro per la messa della Domenica delle palme, celebrata da Papa Francesco il gior… - PLinItalia : #OTD 18 anni fa, dopo quasi 28 anni di pontificato, moriva Giovanni Paolo II, il papa polacco ???? che amava l'Italia… -

Per Padre Georg, che attende le decisioni del Pontefice circa il suo futuro, si tratta della prima apparizione a una celebrazione con ili funerali di Ratzinger. Tra i concelebranti anche ......celebra messa Domenica delle PalmeFrancesco è arrivato in Piazza San Pietro per presiedere la Celebrazione della messa della Domenica delle Palme. Dimesso ieri dal Policlinico Gemelli...Francesco,il rito della benedizione delle palme al centro di Piazza San Pietro, si è spostato in papamobile per raggiungere l'altare da dove presiederà la celebrazione della messa.

Papa Francesco al Gemelli, "ha passato bene la notte" - Cronaca Agenzia ANSA

Papa Francesco è rientrato in Vaticano e presiede ai riti della Pasqua, ma il ricovero in ospedale ha fatto pensare al futuro del Vaticano e tante voci si sono rincorse in questi giorni. La guerra in ...Dopo il ricovero al Gemelli per una bronchite infettiva, Papa Francesco questa mattina, 2 aprile 2023, è tornato in Piazza San Pietro per celebrare la domenica delle Palme. Il Pontefice è arrivato in ...