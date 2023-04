Autismo, Mattarella da PizzAut a Monza: mangia la pizza Art 1 a lui dedicata (Di domenica 2 aprile 2023) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sta pranzando a “pizzaut”, nella sede della Onlus inaugurata oggi a Monza. Il Capo dello Stato ha mangiato la pizza Art 1 a lui dedicata, realizzata con soli ingredienti e prodotti dai territori sequestrati alla Mafia e alla Camorra, come tutti gli altri prodotti degustati, compreso il vino Centopassi. Il ragazzo autistico che ha portato le bevande al Presidente ha chiacchierato con lui e ha concluso cosi’ rivolgendosi a lui: “Va bene adesso ti lascio mangiare”, Mattarella ha poi sorriso. “Cenare e pranzare con il Presidente e’ una cosa straordinaria – ha raccontato il fondatore e ideatore di pizzaut Nico Acampora durante l’evento -, invidiateci ... Leggi su ildenaro (Di domenica 2 aprile 2023) Il Presidente della Repubblica, Sergio, sta pranzando a “”, nella sede della Onlus inaugurata oggi a. Il Capo dello Stato hato laArt 1 a lui, realizzata con soli ingredienti e prodotti dai territori sequestrati alla Mafia e alla Camorra, come tutti gli altri prodotti degustati, compreso il vino Centopassi. Il ragazzo autistico che ha portato le bevande al Presidente ha chiacchierato con lui e ha concluso cosi’ rivolgendosi a lui: “Va bene adesso ti lasciore”,ha poi sorriso. “Cenare e pranzare con il Presidente e’ una cosa straordinaria – ha raccontato il fondatore e ideatore diNico Acampora durante l’evento -, invidiateci ...

