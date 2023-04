L’UNESCO è la scelta migliore per la cucina italiana?

Leggi su linkiesta

(Di sabato 1 aprile 2023) Due anni fa, proprio di questi tempi, stavo chiudendo la prima stesura di “Gastronazionalismo” che insieme ad Anna Claudia Cecconi e ad Andrea Bezzecchi avevamo immaginato come un libro per discutere in termini generali e sociologici di identità e nazione, in termini giuridici di funzioni più o meno efficacemente svolte dalle Dop e dalle Igp e, a livello di esempi, come una serie di casi nei quali, a nostro avviso, l’idea di origine così come l’idea di tradizione erano fortemente messe in discussione nei fatti. Nell’ambito di quel lavoro abbiamo dedicato una particolare attenzione al fatto che molto spesso tra i modi sbagliati di utilizzare i riconoscimenti internazionali che vanno a premiare delle tradizioni gastronomiche (tra i quali Dop, Igp, Stg, ma anche biologico e patrimonio dell’umanità UNESCO) ce ne sia uno che in Italia è particolarmente fertile. Si tratta della tentazione di ...