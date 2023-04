F1, la pole position del GP d’Australia ha un favorito ma anche parecchie incognite (Di sabato 1 aprile 2023) Max Verstappen parte con i favori del pronostico in vista delle qualifiche del Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, ma non mancheranno insidie ed incognite nel sabato sul tracciato dell’Albert Park di Melbourne. Dopo la terza sessione di prove libere (ore 03.30 italiane) si passerà alla caccia alla pole position (ore 07.00 italiane) con una situazione tutta da decifrare. La Red Bull nelle prime due sessione di prove libere ha messo in mostra la solita RB19 pronta a dominare la scena, come accade in ogni tracciato ma, a differenza di quanto accaduto a Sakhir e Jeddah, il gap sembra leggermente più limitato. Nella FP1 di ieri, infatti, il campione del mondo ha concluso con circa 4 decimi di margine su Charles Leclerc e tutti gli altri inseguitori, mentre nella FP2 ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) Max Verstappen parte con i favori del pronostico in vista delle qualifiche del Gran Premio, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, ma non mranno insidie ednel sabato sul tracciato dell’Albert Park di Melbourne. Dopo la terza sessione di prove libere (ore 03.30 italiane) si passerà alla caccia alla(ore 07.00 italiane) con una situazione tutta da decifrare. La Red Bull nelle prime due sessione di prove libere ha messo in mostra la solita RB19 pronta a dominare la scena, come accade in ogni tracciato ma, a differenza di quanto accaduto a Sakhir e Jeddah, il gap sembra leggermente più limitato. Nella FP1 di ieri, infatti, il campione del mondo ha concluso con circa 4 decimi di margine su Charles Leclerc e tutti gli altri inseguitori, mentre nella FP2 ...

