ChatGpt, perché non allarmarsi per il blocco del Garante. Parla Cristianini (Di sabato 1 aprile 2023) La notizia dello stop di ChatGpt da parte del Garante della privacy italiano ha fatto il giro del mondo, proprio a pochi giorni dalla lettera rivolta a tutti gli sviluppatori di Ia che chiedeva una pausa di riflessione per ragionare sugli sviluppi futuri. Formiche.net ha raggiunto Nello Cristianini, professore di Intelligenza artificiale all’Università britannica di Bath, arrivato recentemente in libreria con “La scorciatoia – Come le macchine sono diventate intelligenti senza pensare in modo umano” (il Mulino), per approfondire questi ultimi risvolti. Si tratta di un percorso, spiega il professore, che è in realtà molto lungo e arriva da lontano. “Prima di ogni domanda”, dice Cristianini, “è necessaria una premessa: l’intelligenza non è una prerogativa umana, ci sono molti tipi di intelligenza, e da qualche tempo ... Leggi su formiche (Di sabato 1 aprile 2023) La notizia dello stop dida parte deldella privacy italiano ha fatto il giro del mondo, proprio a pochi giorni dalla lettera rivolta a tutti gli sviluppatori di Ia che chiedeva una pausa di riflessione per ragionare sugli sviluppi futuri. Formiche.net ha raggiunto Nello, professore di Intelligenza artificiale all’Università britannica di Bath, arrivato recentemente in libreria con “La scorciatoia – Come le macchine sono diventate intelligenti senza pensare in modo umano” (il Mulino), per approfondire questi ultimi risvolti. Si tratta di un percorso, spiega il professore, che è in realtà molto lungo e arriva da lontano. “Prima di ogni domanda”, dice, “è necessaria una premessa: l’intelligenza non è una prerogativa umana, ci sono molti tipi di intelligenza, e da qualche tempo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... crypto_gateway : L’Italia: banniamo chatgpt perché viola la privacy Sempre l’Italia: schediamo tutti coloro che possiedono crypto e… - guidoscorza : Ma davvero dobbiamo scegliere tra progresso, diritti e libertà? Sono davvero istanze inconciliabili? Davvero difend… - Methamorphose30 : RT @javabird: Chiariamo perché c'è gente che non capisce. Non si tratta di bloccare #ChatGPT perché si è contro l'AI. Si tratta di non cons… - gabrigrifo27 : RT @FraGalati: Siete incazzati per chatGPT perché forse era l’unica entità che vi rispondeva ai messaggi. - FraGalati : Siete incazzati per chatGPT perché forse era l’unica entità che vi rispondeva ai messaggi. -

Il nuovo scivolone del garante della Privacy: blocca ChatGpt e ci ridicolizza La misura è anche inutile perché si o può utilizzare un banale VPN, cioè un Virtual Private Network ... Peccato che ChatGPT sia attualmente utilizzata in tutto il mondo e sia lo strumento tecnologico ... Cinque alternative (più una) a ChatGPT Bing AI Si tratta, per certi aspetti, del parente più stretto di ChatGPT. Perché è l'evoluzione del motore di ricerca Microsoft, società che - dopo aver investito miliardi su OpenAI - ha deciso di ... ChatGPT bloccato in Italia, le cinque migliori alternative AI 5 YOU Sono davvero tante le attuali alternative a ChatGPT, molte delle quali, però, risultano meno accessibili, perché ad esempio totalmente gratuite, o non ancora ottimizzate per la lingua ... La misura è anche inutilesi o può utilizzare un banale VPN, cioè un Virtual Private Network ... Peccato chesia attualmente utilizzata in tutto il mondo e sia lo strumento tecnologico ...Bing AI Si tratta, per certi aspetti, del parente più stretto diè l'evoluzione del motore di ricerca Microsoft, società che - dopo aver investito miliardi su OpenAI - ha deciso di ...AI 5 YOU Sono davvero tante le attuali alternative a, molte delle quali, però, risultano meno accessibili,ad esempio totalmente gratuite, o non ancora ottimizzate per la lingua ... ChatGPT, perché il Garante lo ha bloccato e che succede ora Agenda Digitale