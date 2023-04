Calciomercato Juve, non solo Rovella: altri tre giovani pronti a tornare (Di sabato 1 aprile 2023) La Juventus del prossimo anno potrebbe contare sul supporto di giovani di assoluta qualità come Rovella; oltre a lui ne torneranno altri tre. Non è una stagione semplice per la Juventus che ha saputo trovare la forza di reagire anche grazie ai giovani; da Fagioli a Miretti passando per Iling e Soulé, i bianconeri hanno trovato nella linea verde la capacità di superare il momento di difficoltà. Rovella (LaPresse)Merito va dato anche ad Allegri che ha creduto in questi ragazzi dandogli il giusto spazio all’interno della stagione. Una politica, quella dei giovani, che potrebbe continuare anche il prossimo anno quando a Torino torneranno altri ragazzi pronti a dare una mano alla rosa bianconera. Difficile ipotizzare una ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 1 aprile 2023) Lantus del prossimo anno potrebbe contare sul supporto didi assoluta qualità come; oltre a lui ne tornerannotre. Non è una stagione semplice per lantus che ha saputo trovare la forza di reagire anche grazie ai; da Fagioli a Miretti passando per Iling e Soulé, i bianconeri hanno trovato nella linea verde la capacità di superare il momento di difficoltà.(LaPresse)Merito va dato anche ad Allegri che ha creduto in questi ragazzi dandogli il giusto spazio all’interno della stagione. Una politica, quella dei, che potrebbe continuare anche il prossimo anno quando a Torino tornerannoragazzia dare una mano alla rosa bianconera. Difficile ipotizzare una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : La giustizia sportiva si è imbattuta in qualcosa di più grande di lei: #Juve punita per un reato che non esiste - cmdotcom : La frase che fa tremare la #Juve sulla Manovra Stipendi: 'Le plusvalenze in confronto sono niente' - cmdotcom : Processo #Juve, Paolillo attacca: 'Incredibile che la FIGC non si sia costituita parte civile' - cmdotcom : Juve, giornata dell'orgoglio tra presente e futuro: l’appello di Ferrero, tifosi e Del Piero rispondono presenti - cmdotcom : Il #ManchesterCity si gode #JulianAlvarez, il rimpianto di #Juve e #Milan che 'cancella' #Haaland #MCILIV -

Julian Alvarez 'cancella' Haaland per la gioia di Guardiola: è il grande rimpianto di Juve e Milan Milan e Juve su tutte si erano informate sul suo conto, senza dimenticare la Fiorentina di Commisso: per loro resterà sempre e solo un rimpianto. E pure grosso. Specialmente dopo il recente rinnovo ... Juve, UFFICIALE: la decisione su Barrenechea 1 Come si legge nel comunicato ufficiale della Juventus : '1 aprile 2023, Enzo Alan Tomás Barrenechea entra a far parte della rosa della Prima Squadra della Juventus. Il centrocampista argentino ... Juve, giornata di auguri speciali Commenta per primo Sul sito della Juventus , il club fa gli auguri all'azionista di maggioranza, il presidente di Stellantis e ad di Exor, John Elkann : 'Buon compleanno a John Elkann, Presidente di ... Milan esu tutte si erano informate sul suo conto, senza dimenticare la Fiorentina di Commisso: per loro resterà sempre e solo un rimpianto. E pure grosso. Specialmente dopo il recente rinnovo ...1 Come si legge nel comunicato ufficiale della Juventus : '1 aprile 2023, Enzo Alan Tomás Barrenechea entra a far parte della rosa della Prima Squadra della Juventus. Il centrocampista argentino ...Commenta per primo Sul sito della Juventus , il club fa gli auguri all'azionista di maggioranza, il presidente di Stellantis e ad di Exor, John Elkann : 'Buon compleanno a John Elkann, Presidente di ... Gazzetta - Juve, 3 obiettivi per la prossima stagione Tutto Juve Calcio: Ancelotti "Brasile lusingato, ma ho un contratto con il Real" "Non sono sorpreso dalle voci e non mi preoccupano - ha aggiunto l'ex mister di Milan e Juventus - L'unica cosa a cui penso è soddisfarmi in questo club mentre sono qui. Tutto il resto è abbastanza ... Calciomercato Juventus, per la…" In vista della prossima sessione di mercato, la Juventus potrebbe aver già deciso come intervenire nel reparto difensivo. Pertanto, secondo quanto riportato da calciomercato.com, l’unica novità nel pa ... "Non sono sorpreso dalle voci e non mi preoccupano - ha aggiunto l'ex mister di Milan e Juventus - L'unica cosa a cui penso è soddisfarmi in questo club mentre sono qui. Tutto il resto è abbastanza ...In vista della prossima sessione di mercato, la Juventus potrebbe aver già deciso come intervenire nel reparto difensivo. Pertanto, secondo quanto riportato da calciomercato.com, l’unica novità nel pa ...