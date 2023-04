Calcio: Pioli, 'differenza con il Napoli è nella continuità' (Di sabato 1 aprile 2023) Milano, 1 apr. - (Adnkronos) - Cos'ha in più il Napoli? "Molta più continuità di risultati in campionato, noi non siamo stati così continui. Gli ultimi due mesi non sono stati all'altezza della nostre qualità. Non credo che meritassimo di perdere all'andata, ma domani sarà una partita. Comunque andrà domani la Champions sarà tutta un'altra storia, subentrano altri fattori che non sono condizionabili dalla partita di domani sera". Così l'allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match del 'Maradona' con il Napoli capolista. "Io credo di allenare un gruppo molto responsabile e coeso che sa lavorare in un certo modo e che non si fa condizionare troppo da quello che si dice fuori. Sappiamo che abbiamo un finale di stagione molto importante. Sappiamo che abbiamo fatto molto meglio in ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Milano, 1 apr. - (Adnkronos) - Cos'ha in più il? "Molta piùdi risultati in campionato, noi non siamo stati così continui. Gli ultimi due mesi non sono stati all'altezza della nostre qualità. Non credo che meritassimo di perdere all'andata, ma domani sarà una partita. Comunque andrà domani la Champions sarà tutta un'altra storia, subentrano altri fattori che non sono condizionabili dalla partita di domani sera". Così l'allenatore del Milan Stefanoin conferenza stampa alla vigilia del match del 'Maradona' con ilcapolista. "Io credo di allenare un gruppo molto responsabile e coeso che sa lavorare in un certo modo e che non si fa condizionare troppo da quello che si dice fuori. Sappiamo che abbiamo un finale di stagione molto importante. Sappiamo che abbiamo fatto molto meglio in ...

Calcio: Pioli, 'se domani giochiamo da Milan possiamo vincere con il Napoli'

MILANO - " Può ancora rivelarsi una stagione glorioso la nostra, dipende tutto da cosa riusciremo a fare in questi ultimi due mesi ". Queste le parole di Stefano Pioli , allenatore del Milan , alla vigilia del big match contro il Napoli di Spalletti . " E' tutto nelle nostre mani, l'anno scorso in pochi credevano in noi. Conta quello che faremo nelle prossime ...

Giornata dell'autismo: Spalletti, Pioli, Inzaghi e Allegri in campo

Domenica 2 aprile è la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo (World Autism Awareness Day) istituita nel 2007 dall'Assemblea Generale dell'Onu.