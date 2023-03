Pietrangeli: «Sinner ha le palline quadrate. Tedesco nell’animo e nella testa, può vincere uno Slam» (Di venerdì 31 marzo 2023) Nicola Pietrangeli parla di Jannik Sinner in un’intervista a Il Giornale. «È come la Meloni… Ha le palline quadrate e, presto, vincerà uno Slam. Ne sono certo». Pietrangeli continua: «È miglioratissimo, mi piace da morire il rumore della pallina quando incoccia la sua racchetta. Da lì si capisce che è un fuoriclasse». Una bestemmia dire che ricorda il primo Djokovic? «Affatto. Ha ragione. Contro Rublev ha commesso 8 soli errori in due set! Pazzesco. E aggiungo: questo ragazzo è un Tedesco nell’animo e nella testa, può davvero vincere uno Slam. Non ho più dubbi». A Wimbledon? «Direi a Parigi, il Roland Garros sulla terra battuta». Berrettini, invece, è in crisi nera. ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 31 marzo 2023) Nicolaparla di Jannikin un’intervista a Il Giornale. «È come la Meloni… Ha lee, presto, vincerà uno. Ne sono certo».continua: «È miglioratissimo, mi piace da morire il rumore della pallina quando incoccia la sua racchetta. Da lì si capisce che è un fuoriclasse». Una bestemmia dire che ricorda il primo Djokovic? «Affatto. Ha ragione. Contro Rublev ha commesso 8 soli errori in due set! Pazzesco. E aggiungo: questo ragazzo è un, può davverouno. Non ho più dubbi». A Wimbledon? «Direi a Parigi, il Roland Garros sulla terra battuta». Berrettini, invece, è in crisi nera. ...

