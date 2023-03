Chi è lo stalker di Giuseppe Conte, Luca Gubbioni (Di venerdì 31 marzo 2023) Lo stalker di Giuseppe Conte si chiama Luca Gubbioni, è nato nel 1979 ed è di Amelia, in provincia di Terni. Gubbioni, disoccupato e con precedenti penali per minacce, molestie e droga, non è legato a nessuna formazione politica. L’uomo è stato denunciato perché dal 31 marzo al 21 aprile 2020, in pieno lockdown, inviò per 20 giorni consecutivi, delle mail con minacce all’allora Presidente del Consiglio. Nelle mail, inviate all’indirizzo di posta elettronica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gubbioni augurava la morte a Conte e ai suoi familiari, tra cui il figlio. Nelle mail inviate a Conte, Gubbioni scriveva “Sei un lurido schifoso… un lurido terrone” (Giuseppe Conte è ... Leggi su cultweb (Di venerdì 31 marzo 2023) Lodisi chiama, è nato nel 1979 ed è di Amelia, in provincia di Terni., disoccupato e con precedenti penali per minacce, molestie e droga, non è legato a nessuna formazione politica. L’uomo è stato denunciato perché dal 31 marzo al 21 aprile 2020, in pieno lockdown, inviò per 20 giorni consecutivi, delle mail con minacce all’allora Presidente del Consiglio. Nelle mail, inviate all’indirizzo di posta elettronica della Presidenza del Consiglio dei Ministri,augurava la morte ae ai suoi familiari, tra cui il figlio. Nelle mail inviate ascriveva “Sei un lurido schifoso… un lurido terrone” (è ...

