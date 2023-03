Venezia – Como: info biglietti settore ospiti (Di mercoledì 29 marzo 2023) Si informano i tifosi lariani che i biglietti per il settore Ospite in occasione della gara Venezia – Como, in programma sabato 1° aprile alle ore 14:00, sono in vendita dalle ore 15 di oggi, lunedì 27 marzo.I tagliandi possono essere acquistati fino alle ore 19:00 di venerdì 31 marzo, online sul sito vivaticket.com. Il prezzo del biglietto è di €20,00 (più diritti di prevendita). Il ticket comprende anche il servizio di trasporto acqueo dedicato da Pala Expo Mestre a Stadio P.L. Penzo e viceversa, non consente l’accesso ad alcun altro servizio di trasporto pubblico.Il settore non è attrezzato ad ospitare persone con disabilità motorie. Si ricorda che i biglietti per il settore ospiti non saranno in vendita presso le casse dello stadio ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Sirmano i tifosi lariani che iper ilOspite in occasione della gara, in programma sabato 1° aprile alle ore 14:00, sono in vendita dalle ore 15 di oggi, lunedì 27 marzo.I tagliandi possono essere acquistati fino alle ore 19:00 di venerdì 31 marzo, online sul sito vivaticket.com. Il prezzo del biglietto è di €20,00 (più diritti di prevendita). Il ticket comprende anche il servizio di trasporto acqueo dedicato da Pala Expo Mestre a Stadio P.L. Penzo e viceversa, non consente l’accesso ad alcun altro servizio di trasporto pubblico.Ilnon è attrezzato ad ospitare persone con disabilità motorie. Si ricorda che iper ilnon saranno in vendita presso le casse dello stadio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pdepellegrin : @fanpage Non vedo perché a Capri e a Venezia ci sta pagare così e a Como no ! Ma chi L ha detto ! O tutti abbassano… - VE_in_Champions : TuttoVenezia: Sarà il signor #Serra di #Torino a dirigere la gara tra #Venezia e #Como #serieb - VE_in_Champions : TuttoVenezia: #Milanese: 'Chi ci crederà di più si salverà, con il #Como battaglia come con l'#Ascoli' #venezia… - TuttoVenezia : Sarà il signor #Serra di #Torino a dirigere la gara tra #Venezia e #Como #serieb - TuttoVenezia : #Milanese: 'Chi ci crederà di più si salverà, con il #Como battaglia come con l'#Ascoli' #venezia #serieb -