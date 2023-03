Superbonus, 19 miliardi bloccati? La piattaforma per risolvere il caso (Di mercoledì 29 marzo 2023) Per risolvere la grana Superbonus e sbloccare definitivamente il processo di vendita dei crediti fiscali maturati coi lavori edilizi ma rimasti in pancia alle imprese dell'edilizia, che non sono riuscite a trovare degli acquirenti vista la chiusura dei canali da parte di banche e Poste, il governo studia una sorta di “banca veicolo” per sboccare i cosiddetti “crediti incagliati”. Una soluzione di sistema per dare una risposta concreta ai 19 miliardi di crediti generati dal Superbonus e dalle altre agevolazioni per l'efficientamento del patrimonio immobiliare, che le imprese non riescono a monetizzare. Come detto, in queste ore governo e privati stanno lavorando a questo strumento finanziario ponte. La soluzione «non passerà dal Parlamento» ha chiarito ieri il presidente della commissione Finanze della ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Perla granae sbloccare definitivamente il processo di vendita dei crediti fiscali maturati coi lavori edilizi ma rimasti in pancia alle imprese dell'edilizia, che non sono riuscite a trovare degli acquirenti vista la chiusura dei canali da parte di banche e Poste, il governo studia una sorta di “banca veicolo” per sboccare i cosiddetti “crediti incagliati”. Una soluzione di sistema per dare una risposta concreta ai 19di crediti generati dale dalle altre agevolazioni per l'efficientamento del patrimonio immobiliare, che le imprese non riescono a monetizzare. Come detto, in queste ore governo e privati stanno lavorando a questo strumento finanziario ponte. La soluzione «non passerà dal Parlamento» ha chiarito ieri il presidente della commissione Finanze della ...

