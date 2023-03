Masters 1000 Miami 2023, Sinner ai quarti: proiezione ranking, race e statistiche (Di mercoledì 29 marzo 2023) Prosegue a gonfie vele la stagione di Jannik Sinner, che sta vivendo un Sunshine Double davvero positivo e non vuole porsi limiti. Dopo la sconfitta in semifinale ad Indian Wells per mano di Carlos Alcaraz, l’azzurro non si è lasciato abbattere, anzi è ripartito più forte che mai e si è spinto fino ai quarti di finale a Miami. Un risultato molto importante che va ad aggiungersi agli altri di un 2023 finora da applausi. Di conseguenza, anche la classifica inizia a sorridere all’azzurro, che sta gettando le basi per un futuro davvero roseo. SEGUI IL LIVE COME SEGUIRE Sinner-RUUSUVUORI IN TV PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI proiezione ranking – Il ritorno in top 10 è sempre più vicino per Sinner. L’unico che potrebbe rovinargli i piani è ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 marzo 2023) Prosegue a gonfie vele la stagione di Jannik, che sta vivendo un Sunshine Double davvero positivo e non vuole porsi limiti. Dopo la sconfitta in semifinale ad Indian Wells per mano di Carlos Alcaraz, l’azzurro non si è lasciato abbattere, anzi è ripartito più forte che mai e si è spinto fino aidi finale a. Un risultato molto importante che va ad aggiungersi agli altri di unfinora da applausi. Di conseguenza, anche la classifica inizia a sorridere all’azzurro, che sta gettando le basi per un futuro davvero roseo. SEGUI IL LIVE COME SEGUIRE-RUUSUVUORI IN TV PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI– Il ritorno in top 10 è sempre più vicino per. L’unico che potrebbe rovinargli i piani è ...

