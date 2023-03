Inter, chi per il dopo Inzaghi? Dalla suggestione Conte all’idea De Zerbi (Di martedì 28 marzo 2023) Era nell’aria e alla fine si è avverato: l’ex allenatore di Juventus e Inter, oltre che della Nazionale italiana, si separa dal Tottenham. dopo un anno e mezzo, con 76 panchine all’attivo, per risoluzione consensuale termina l’avventura di Antonio Conte con gli Spurs. Il recente sfogo mediatico del tecnico italiano, con riferimento all’assenza di mentalità vincente L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 28 marzo 2023) Era nell’aria e alla fine si è avverato: l’ex allenatore di Juventus e, oltre che della Nazionale italiana, si separa dal Tottenham.un anno e mezzo, con 76 panchine all’attivo, per risoluzione consensuale termina l’avventura di Antoniocon gli Spurs. Il recente sfogo mediatico del tecnico italiano, con riferimento all’assenza di mentalità vincente L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Bergomi: 'Accusano Inzaghi di aver vinto solo Coppa Italia e Supercoppe. Ma contro chi le ha vinte? Ha battuto Juv… - fcin1908it : #Bonolis a @fcin1908it: 'E' un'annata strana. E' cambiato un po' tutto. L'unica cosa certa che è rimasta è quello… - Inter : #InterFans siamo sicuri che anche voi sarete “pronti a dare tutto” ?? Chi di voi sarà allo ??? per #InterJuventus? P… - POETASACRO : Geopolitica della Serie A – Chi può solo peggiorare (#Napoli); chi è su un cammino virtuoso (#Milan); chi può solo… - 1926_cri : @joevanbuck @FelicePagliuso @realvarriale @sscnapoli @Inter Siete sotto ogni tweet anche se non offende. Io non leg… -