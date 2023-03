Irlanda-Francia 0-1, Rabiot: “Abbiamo sofferto nel finale, ma per fortuna c’era Maignan” (Di lunedì 27 marzo 2023) Adrien Rabiot ha parlato al termine di Irlanda-Francia, match valido per le qualificazioni agli Europei 2024: “Abbiamo disputato una prestazione solida. Nel finale Abbiamo sofferto, ma loro avrebbero messo in difficoltà chiunque giocando così. Per fortuna c’era Maignan. In gare come questa bisogna accontentarsi“. Il centrocampista della Juventus ha poi parlato della sua stagione: “Sto migliorando, l’esperienza in Italia è stata positiva dal punto di vista calcistico. Non credo di essere cambiato, anche se adesso sono più maturo“. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 marzo 2023) Adrienha parlato al termine di, match valido per le qualificazioni agli Europei 2024: “disputato una prestazione solida. Nel, ma loro avrebbero messo in difficoltà chiunque giocando così. Per. In gare come questa bisogna accontentarsi“. Il centrocampista della Juventus ha poi parlato della sua stagione: “Sto migliorando, l’esperienza in Italia è stata positiva dal punto di vista calcistico. Non credo di essere cambiato, anche se adesso sono più maturo“. SportFace.

