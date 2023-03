"Rende l'Italia il campo profughi d'Europa". Cirielli fulmina il Pd (Di domenica 26 marzo 2023) Questione migranti al primo punto dell'agenda Italiana ed europea. Il governo Meloni cerca di trovare soluzioni serie e responsabili alla piaga dei flussi migratori sulle coste Italiane. Ma c'è, invece, chi sul tema da facile demagogia. Com'è il caso della sinistra che vorrebbe accogliere tutti indiscriminatamente. Se n'è parlato nel corso di SkyTg 24 in onda il 26 marzo che ha raccolto l'opinione di Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri. «Potremo mai raccogliere tutta l'Africa? Da sinistra c'è una presa di posizione ideologica che non ha nessun rapporto con la realtà e che non possiamo esaudire». Lo ha detto il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, a SkyTg24. «Il Pd - ha poi aggiunto il viceministro - Rende l'Italia il campo profughi ... Leggi su iltempo (Di domenica 26 marzo 2023) Questione migranti al primo punto dell'agendana ed europea. Il governo Meloni cerca di trovare soluzioni serie e responsabili alla piaga dei flussi migratori sulle costene. Ma c'è, invece, chi sul tema da facile demagogia. Com'è il caso della sinistra che vorrebbe accogliere tutti indiscriminatamente. Se n'è parlato nel corso di SkyTg 24 in onda il 26 marzo che ha raccolto l'opinione di Edmondo, viceministro degli Esteri. «Potremo mai raccogliere tutta l'Africa? Da sinistra c'è una presa di posizione ideologica che non ha nessun rapporto con la realtà e che non possiamo esaudire». Lo ha detto il viceministro degli Esteri Edmondo, a SkyTg24. «Il Pd - ha poi aggiunto il viceministro -l'il...

