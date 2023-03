Incidente ad Origgio, autostrada chiusa, 8 feriti di cui 3 gravissimi (Di domenica 26 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color autostrada A8 chiusa verso Milano per un gravissimo Incidente ad Origgio, con 8 persone coinvolte di cui 3 in condizioni gravissime. L’Incidente si è verificato poco prima delle 11 di oggi, domenica 26 marzo, sull’autostrada A8 in direzione Milano, nel tratto tra Legnano e il bivio con la A9 in territorio di Origgio. Il tratto ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di domenica 26 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorA8verso Milano per un gravissimoad, con 8 persone coinvolte di cui 3 in condizioni gravissime. L’si è verificato poco prima delle 11 di oggi, domenica 26 marzo, sull’A8 in direzione Milano, nel tratto tra Legnano e il bivio con la A9 in territorio di. Il tratto ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRai : RT @TgrRaiLombardia: Incidente sulla A8, un morto e due feriti gravissimi. Scontro tra due auto attorno alle 11. Coinvolte una dozzina di p… - TgrRaiLombardia : Incidente sulla A8, un morto e due feriti gravissimi. Scontro tra due auto attorno alle 11. Coinvolte una dozzina d… - MyWayASPI : Ore 11:05 26/03/2023 ?????? #autostradaA8 MILANO-VARESE ?? Milano #trafficobloccato per incidente tra Origgio Ovest e… - MyWayASPI : ?? AGGIORNAMENTO A8 MILANO-VARESE ?? Milano CODA di 2 km per incidente tra Castellanza e Origgio Ovest dal km 18 Ent… - MyWayASPI : Ore 17:01 23/03/2023 ?????? #autostradaA8 MILANO-VARESE ?? Milano CODA di 3 km per incidente tra Origgio Ovest e Laina… -