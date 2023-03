Emiliano Martinez replica il gestaccio: con lui anche compagni e Wags (Di domenica 26 marzo 2023) Emiliano Martinez ha fatto discutere a lungo per il suo gestaccio durante la premiazione ai Mondiali di calcio del Qatar 2022. Il portiere argentino è finito nella bufera e tempo dopo la rassegna iridat si è detto pentito del suo gesto. A distanza di mesi, però, sembra che Emiliano Martinez tutto sia tranne che pentito. Giovedì scorso l’Argentina è scesa in campo per la prima volta dal successo iridato all’Estadio Monumental di Buenos Aires e durante la festda Martinez, insieme a diversi compagni di squadra, ha ripetuto la sua celebrazione, mentre la moglie Mandinha si copriva il viso con le mani. Leggi anche GESTO Emiliano Martinez Argentina-Francia, i due episodi da condannare nella ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 26 marzo 2023)ha fatto discutere a lungo per il suodurante la premiazione ai Mondiali di calcio del Qatar 2022. Il portiere argentino è finito nella bufera e tempo dopo la rassegna iridat si è detto pentito del suo gesto. A distanza di mesi, però, sembra chetutto sia tranne che pentito. Giovedì scorso l’Argentina è scesa in campo per la prima volta dal successo iridato all’Estadio Monumental di Buenos Aires e durante la festda, insieme a diversidi squadra, ha ripetuto la sua celebrazione, mentre la moglie Mandinha si copriva il viso con le mani. LeggiGESTOArgentina-Francia, i due episodi da condannare nella ...

