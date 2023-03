Biagio Antonacci, il figlio Paolo: “A 20 anni avevo un disturbo ossessivo compulsivo molto forte, quando smisi le cure il dottore temeva l’effetto rebound” (Di domenica 26 marzo 2023) “Ho paura di essere un aneddoto, non voglio essere ridotto a una curiosità perché sminuirebbe quello che faccio. Ho voglia invece di lasciare il segno con la musica e con l’arte. Questo Sanremo è stato psico-magico per me, mi ha fatto fare pace con il cognome, con la sofferenza di essere figlio e nipote di. Ora vivo di questo mestiere, mi posso comprare casa”. È il figlio di Biagio Antonacci e il nipote di Gianni Morandi e per anni questa parentela illustre è stata il suo cruccio. Finché quest’anno la classifica finale del Festival Sanremo lo ha visto trionfare con 2 canzoni sue tra la cinque finaliste e così è finalmente riuscito a fare pace con il suo cognome ingombrante. Stiamo parlando di Paolo Antonacci, autore tra i più richiesti del momento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023) “Ho paura di essere un aneddoto, non voglio essere ridotto a una curiosità perché sminuirebbe quello che faccio. Ho voglia invece di lasciare il segno con la musica e con l’arte. Questo Sanremo è stato psico-magico per me, mi ha fatto fare pace con il cognome, con la sofferenza di esseree nipote di. Ora vivo di questo mestiere, mi posso comprare casa”. È ildie il nipote di GiMorandi e perquesta parentela illustre è stata il suo cruccio. Finché quest’anno la classifica finale del Festival Sanremo lo ha visto trionfare con 2 canzoni sue tra la cinque finaliste e così è finalmente riuscito a fare pace con il suo cognome ingombrante. Stiamo parlando di, autore tra i più richiesti del momento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : Paolo Antonacci: “Che soffrenza essere il figlio di Biagio e il nipote di Morandi. Ora vivo di questo mestiere' - FQMagazineit : Biagio Antonacci, il figlio Paolo: “A 20 anni avevo un disturbo ossessivo compulsivo molto forte, quando smisi le c… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Paolo Antonacci: «A 20 anni avevo un disturbo ossessivo compulsivo, ora non sono più solo figlio di Biagio e nipote di Morand… - Corriere : Paolo Antonacci: «A 20 anni avevo un disturbo ossessivo compulsivo, ora non sono più solo figlio di Biagio e nipote… - Italia_Notizie : Paolo Antonacci: «A 20 anni avevo un disturbo ossessivo compulsivo molto forte, ora non sono più solo figlio di Biagio e nipote di Morandi» -