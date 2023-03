Ue | Gentiloni | “Attenuato rischio recessione | accelerare su Pnrr”

Leggi su italiasera

(Di sabato 25 marzo 2023) (Adnkronos) – “Il ricatto energetico di Putin ha fallito, la dipendenza dal gas russo si è ridotta e l’impennata dei prezzi dell’energia è ormai alle nostre spalle. Possiamo guardare avanti con un cauto ottimismo”. Lo ha detto l’ex presidente del Consiglio Paolo, commissario europeo per gli Affari economici e monetari, in un videomessaggio inviato alla prima Conferenza nazionale delle Camere di Commercio in corso a Firenze. PATTO DI STABILITA’ – “L’Europa può sostenere la sfida della crescita grazie a un quadro di regole e di finanza pubblica più ragionevole. Dieci giorni fa il consiglio Ecofin ha trovato una prima intesa sulla riforma del patto di stabilità. Tra questi percorsi di riduzione più graduale del debito, specifici per i Paesi legati all’impegno a realizzare riforme e investimenti nelle nostre priorità comuni – ha sottolineato ...