Sei Nazioni Femminile 2023, Giordano: “Francia squadra forte e imprevedibile. Un orgoglio essere capitano” (Di sabato 25 marzo 2023) L’Italia è pronta a fare il suo esordio nel Sei Nazioni Femminile di rugby, domani contro la Franciaa alle ore 16:00 allo stadio “Lanfranchi di Parma”. A suonare la carica è Elisa Giordano, capitano della nazionale: “La Francia è una squadra imprevedibile e molto forte. Da parte loro sarà una partita in cui daranno tutto quello che hanno, così come noi, e dovremo farci trovare pronte a ribaltare eventuali situazioni negative. Prima di tutto dovremo interpretare il loro gioco, molto fisico, e agire per scardinare il loro piano”. Un gruppo che dovrà a fare a meno delle veterane Manuela Furlan e Melissa Bettoni dopo i rispettivi ritiri. “Non le abbiamo perse: Manuela, Melissa hanno solo cambiato ruolo, ma continuano a ... Leggi su sportface (Di sabato 25 marzo 2023) L’Italia è pronta a fare il suo esordio nel Seidi rugby, domani contro laa alle ore 16:00 allo stadio “Lanfranchi di Parma”. A suonare la carica è Elisadella nazionale: “Laè unae molto. Da parte loro sarà una partita in cui daranno tutto quello che hanno, così come noi, e dovremo farci trovare pronte a ribaltare eventuali situazioni negative. Prima di tutto dovremo interpretare il loro gioco, molto fisico, e agire per scardinare il loro piano”. Un gruppo che dovrà a fare a meno delle veterane Manuela Furlan e Melissa Bettoni dopo i rispettivi ritiri. “Non le abbiamo perse: Manuela, Melissa hanno solo cambiato ruolo, ma continuano a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Frattanto, al Sei Nazioni di rugby, l'Italia ha appena conquistato l'ottavo cucchiaio di legno consecutivo. - sportface2016 : #SeiNazioniFemminile, #Giordano: “#Francia squadra forte e imprevedibile. Un orgoglio essere capitano” - Ettorenodi : @fattoquotidiano @orsiniufficiale Sei la 'Cassandra ' fuori epoca, hai ragione ma i poteri forti non possono darti… - PierangeloDipal : @Uedrus @NessunLuogo24 Ok,confermato:sei ciuccio e presuntuoso! E così ignorante,da non afferrare le basi del disco… - SportRepubblica : Sei Nazioni, tocca all'Italia che non tradisce mai: azzurre in campo contro la Francia -