Superlega | Al-Khelaifi | «Non sono più una minaccia per noi»

(Di venerdì 24 marzo 2023) Il presidente del PSG, Al-, ha parlato della: «Non è più unaper noi. Dobbiamo lasciarci alle spalle l’ego, il potere e il denaro» Il presidente del PSG, Al-è intervenuto al Marca sport week Malaga 2023. Il proprietario dei parigini ha parlato della. Di seguito le sue parole. «Non credo ci sia molto da dire, non è più unaper noi. Dobbiamo lasciarci alle spalle l’ego, il potere e il denaro e sviluppare il club nel modo migliore per farli crescere. La prossima settimana ci saranno delle grosse novità che riguarderanno il mondo del calcio in generale. Tornando alla, la mia posizione è stata ben chiara sin dall’inizio. Non dobbiamo mai dimenticare da dove veniamo, mantenendo i nostri valori continuando ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoMercatoWeb : Tebas sulla Superlega: 'Volevano fare un colpo di stato nel 2021. Ora ci prova Al Khelaifi' - MatthijsPog : ????Tebas sulla Superlega: 'Volevano far un colpo di stato nel 2021 e lo stesso cerca ora Al Khelaifi'. - susydigennaro : RT @napolimagazine: PSG - Al-Khelaifi: 'La Superlega non è una minaccia, ci saranno annunci a riguardo' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PSG - Al-Khelaifi: 'La Superlega non è una minaccia, ci saranno annunci a riguardo' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PSG - Al-Khelaifi: 'La Superlega non è una minaccia, ci saranno annunci a riguardo' -

Il presidente del PSG, Nasser Al -, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Marca riguardo la. 'Non dovrei parlarne... Non è una minaccia per noi, dobbiamo essere forti e lasciarci l'ego alle ...Il presidente del Psg, Nasser Al -, ha rilasciato un'intervista a Marca , toccando vari temi: ' Abbiamo in squadra alcuni dei ... Infine, sulla: ' Non credo nemmeno di dovermi ...Al -sulla: " Non credo ci sia molto da dire, non è più una minaccia per noi . Dobbiamo lasciarci alle spalle l'ego, il potere e il denaro e sviluppare i club nel modo migliore ...

PSG, Al-Khelaifi: 'Superlega La settimana prossima ci saranno ... Calciomercato.com

Il presidente del PSG, Al-Khelaifi, ha parlato della Superlega: «Non è più una minaccia per noi. Dobbiamo lasciarci alle spalle l’ego, il potere e il denaro» Il presidente del PSG, Al-Khelaifi è ...Il presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Marca riguardo la Superlega. “Superlega Non dovrei parlarne… Non è una minaccia per noi, dobbiamo essere ...