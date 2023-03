Rabiot all’asta | pioggia di offerte per la Juve

(Di giovedì 23 marzo 2023)è una delle sorprese dellache i tifosi hanno apprezzato più in fretta. Purtroppo però a breve potrebbero perderlo a zero Il centrocampista francese è una delle principali… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

... Bremer, 26′, 64′, 31′ Augello (S), 32&...'estero, tanto per ripeterci, succede ogni anno che una ... Denzel Dumfries verso il Manchester United,tra Real Madrid e Paris ...I fantallenatori, dopo l'di riparazione, si apprestano a .... Pioli. TOP: Lautaro è on fire! Sì a Barella e Dimarco! ... Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli,, ...... quindi, nascere qualcosa di molto simile a un', con ... Bene guardare'estero, ma meglio non dimenticarsi della realtà attorno: ...se dopo qualche uscita in mezzo (da McKennie a Paredes e) ...