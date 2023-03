Parigi brucia, black bloc in azione contro la riforma delle pensioni (Di giovedì 23 marzo 2023) Vetrine spaccate e lancio di pietre. La polizia risponde con i gas lacrimogeni. Per il politologo Jean - Yves Camus il presidente Macron non tornerà ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Vetrine spaccate e lancio di pietre. La polizia risponde con i gas lacrimogeni. Per il politologo Jean - Yves Camus il presidente Macron non tornerà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteop_670714 : Stasera al #teatroverdi a Padova DIPLOMAZIA Di Cyril Gely Con F. Bruni, E. De Capitani Storia della liberazione di… - Spartacuseye : Parigi Brucia #manifestation #moltov #paris - ReddyGopal_ : RT @fratotolo2: Nel completo silenzio dei media italiani, #Parigi brucia per le proteste dopo il colpo di mano di #Macron che ha approvato… - JohnnyG26240681 : RT @laltrodiego: #Parigi, dopo la vittoria di Macron... •Boldrini: 'bella serata per l'europa' •Gentiloni: 'una speranza si aggira per l'e… - JohnnyG26240681 : RT @fratotolo2: Nel completo silenzio dei media italiani, #Parigi brucia per le proteste dopo il colpo di mano di #Macron che ha approvato… -