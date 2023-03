Masters 1000 Miami 2023: Murray subito eliminato, il britannico si arrende in due set a Lajovic (Di giovedì 23 marzo 2023) La notizia più sorprendente di questa prima giornata del Masters 1000 di Miami 2023, in cui sono andati in scena i match validi per il primo turno, è sicuramente la sconfitta di Andy Murray. Il britannico, reduce da un paio di tornei davvero notevoli, si è arreso in due set al serbo Dusan Lajovic, capace di imporsi con il punteggio di 6-4 7-5 dopo 1h38?. Serata da dimenticare per l’ex numero uno al mondo, che ha ottenuto l’unico break proprio nel momento in cui l’avversario serviva per il match, salvo poi vanificarlo immediatamente perdendo il servizio da 40-15. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Buone notizie anche per un altro serbo impegnato, Laslo Djere, che ha piegato in due set il qualificato Vukic e si è regalato al secondo turno Jannik Sinner. Tutto ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 marzo 2023) La notizia più sorprendente di questa prima giornata deldi, in cui sono andati in scena i match validi per il primo turno, è sicuramente la sconfitta di Andy. Il, reduce da un paio di tornei davvero notevoli, si è arreso in due set al serbo Dusan, capace di imporsi con il punteggio di 6-4 7-5 dopo 1h38?. Serata da dimenticare per l’ex numero uno al mondo, che ha ottenuto l’unico break proprio nel momento in cui l’avversario serviva per il match, salvo poi vanificarlo immediatamente perdendo il servizio da 40-15. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Buone notizie anche per un altro serbo impegnato, Laslo Djere, che ha piegato in due set il qualificato Vukic e si è regalato al secondo turno Jannik Sinner. Tutto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FiorinoLuca : GLI OCCHI DELLA TIGRE! ?? Jannik #Sinner raggiunge ad Indian Wells la seconda semifinale in un Masters 1000 della… - WeAreTennisITA : ?? 'Un torneo perfetto'. Così Carlos Alcaraz sul suo straordinario #BNPPO23, titolo numero otto in carriera, terzo M… - SuperTennisTv : ?? Jannik non si ferma! ?? Si impone su Fritz, campione in carica, 6-4 4-6 6-4 e raggiunge la sua seconda SF in un… - sportface2016 : #MiamiOpen | #Murray subito eliminato, il britannico si arrende in due set a #Lajovic - ilgiornale : Al via il Masters 1000 di Miami. Lo spagnolo Alcaraz cerca la conferma dopo il trionfo a Indian Wells. Sinner guida… -