Italia-Inghilterra oggi in tv, Qualificazioni Europei 2024: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni (Di giovedì 23 marzo 2023) Ci siamo, è tutto pronto per Italia-Inghilterra. Il primo atto delle Qualificazioni ad Euro 2024 sta per andare in scena. E vede come protagonisti due delle migliori squadre del continente. Anzi, le due finaliste dell'ultimo Europeo. La partita, attesissima, si disputerà allo stadio "Diego Armando Maradona" di Napoli alle 20.45 e sarà visibile in diretta televisiva solo sulla RAI, che detiene i diritti in esclusiva e ovviamente la trasmetterà anche in streaming su raiplay.it. Lo stesso varrà per l'altra sfida che domenica sera vedrà gli azzurri impegnati in trasferta contro Malta (ore 20.45). Il canale, come sempre, sarà RAI 1. Qui Italia Le scelte sono quasi tutte fatte. Il modulo, come annunciato da Roberto Mancini in conferenza stampa a Coverciano, sarà il 4-3-3.

