Briatore | “Potevo comprare il Napoli…”

(Adnkronos) – "Potevo comprare il Napoli? E' vero ma non sono pentito, con il calcio ci ho provato in Inghilterra con il Qpr ma io avevo anche la Formula 1 e non riuscivo a gestire tutto". Lo ha detto Flavio Briatore, imprenditore e tifoso della Juventus, a 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento. "La Formula 1 è un impegno straordinario e non riuscivo a gestire F1 e calcio. Il pallone è bello vederlo in tv e allo stadio, quando sei proprietario è molto difficile. De Laurentiis ha fatto un super lavoro a Napoli, nonostante il vantaggio la squadra ha una fame straordinaria", aggiunge riferendosi all'attuale annata dei partenopei. Da tifoso bianconero, Briatore esulta per la vittoria per 1-0 sul campo dell'Inter. I nerazzurri hanno contestato il gol bianconero per un presunto fallo di mano. "C'è sudditanza verso la ...

