Atp Santiago 2023 | programma e ordine di gioco e orari di venerdì 3 marzo

(Di venerdì 3 marzo 2023) Ile l’dicon glidial torneo Atp 250 di. Saranno Dusan Lajovic e Toomas Etcheverry ad aprire le danze nella giornata in cui andranno in scena i quarti di finale. Segue Laslo Djere che affronterà il vincente del match tra Garin e Baez. Terzo match che vede di fronte Jaume Munar e Thiago Monteiro, mentre nell’ultimo incontro si affronteranno Nicolas Jarry e Yannick Hanfmann. ILDEI QUARTI DI FINALE Cancha Central dalle ore 18 italiane – Lajovic vs Etcheverry non prima delle ore 20 italiane – Djere vs Garin/Baez a seguire – Munar vs Monteiro non prima delle 00:30 italiane – Jarry vs Hanfmann SportFace.

Potrebbe essere questo il pensiero di Riccardo Bonadio , che ha salutato con orgoglio al secondo turno il "Movistar Chile Open" (montepremi 642.735),250 in corso sulla terra rossa di...Riccardo Bonadio viene sconfitto da Laslo Djere nel secondo turno del torneo250 di2023 . Il tennista classe 1993 si arrende al serbo numero 55 del ranking mondiale in due set, con il punteggio di 7 - 5 7 - 5 . Un match lottato quello disputato nel pomeriggio ...Un periodo del tutto grigio per Lorenzo Musetti che ha dovuto capitolare a Jaume Munar nell'di. Sicuramente per il tennista classe 2002 non è il momento più alto della sua carriera che anche sulla terra rossa non è riuscito ad ingranare in nessuna delle tornei giocati in ...

Niente impresa per Riccardo Bonadio agli ottavi di finale dell’ATP 250 di Santiago (Cile, terra rossa). L’azzurro (n.182 al mondo) mette in campo tanta grinta ma questo non basta per evitare la sconfi ...Una sconfitta, a volte, riesce comunque a strapparti un sorriso. Potrebbe essere questo il pensiero di Riccardo Bonadio , che ha salutato ...