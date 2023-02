Uomini e Donne oggi | puntata 8 febbraio 2023 | Gloria Nicoletti se ne va

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Nelladiin ondapomeriggio, mercoledì 8, alle 14.45 su Canale 5, una delle dame più in vista del trono over lascerà il programma. Stiamo parlando della 45enne romana, che negli ultimi mesi è uscita con Riccardo Guarnieri, per il quale ha sempre dichiarato di provare dei sentimenti. Poiché attualmente ancora non sembrano esserci le condizioni per uscire insieme dalla trasmissione, la dama – come sappiamo dalle anticipazioni delle ultime registrazioni – ha deciso di andarsene senza di lui.trono over, è finita tra Riccardo Guarnieri eDopo l’ultimadi ...