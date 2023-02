Spezia-Napoli 0-3 | tris azzurro e fuga scudetto continua

(Di domenica 5 febbraio 2023) (Adnkronos) – Ilvince 3-0 sul campo dellonel match valido per la 21esima giornata della Serie A 2022-2023 e prosegue la corsa solitaria in vetta alla classifica. La formazione di Spalletti, sempre più lanciata verso lo, comanda con 56 punti. Lorimane a quota 18 e rischia di essere risucchiato nella lotta per non retrocedere. Ilcala ilnella ripresa, dopo un primo tempo bloccato e avaro di emozioni. I campani cambiano marcia nel secondo tempo, sbloccando il risultato al 47?. Il tocco di mano di Reca viene punito con il rigore, che Kvaratskhelia trasforma: 0-1 e gara ‘stappata’. Il vantaggio consente aldi gestire il match con maggiore scioltezza. Lo, dopo un primo tempo con difesa accorta e ...

Victor Osimhen, attaccante del, ha parlato dopo la vittoria degli azzurri in casa delloVictor Osimhen, attaccante del, ha parlato a Dazn dopo il 3 - 0 degli azzurri in casa dello. VITTORIA DI PAZIENZA - "Dobbiamo gaurdare avanti e combattere come fatto oggi, anche ...LA- Quinta partita consecutiva in cui va a segno in Serie A, per un bottino parziale di 7 gol ... è l'incredibile media di Victor Osimhen, che sta trascinando a suon di reti ildi ...

LA SPEZIA (ITALPRES) – Dominio del Napoli che al “Picco” si impone con un rotondo 3-0 sullo Spezia. I partenopei toccano punte dell’80% di possesso palla, circondano lo Spezia ma nel primo tempo non ...All’inizio del secondo tempo di Spezia-Napoli, Arkadiusz Reca ha commesso un errore clamoroso che ha causato il rigore dell’1-0 per il Napoli. Passano 8 secondi dopo il fischio d’inizio della ripresa ...