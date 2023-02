Sassuolo-Atalanta 1-0 | gol di Lauriente

(Di sabato 4 febbraio 2023) (Adnkronos) – Ilbatte 1-0 l’nel match valido per la 21esima giornata della Serie A 2022-2023. Il successo consente agli emiliani di salire a 23 punti. I nerazzurri rimangono a quota 38. La sfida viene decisa dal gran gol di, che al 55? inventa una conclusione perfetta: palla in rete sul secondo palo, Musso battuto e 1-0. L’, in 10 uomini dal 30? per l’espulsione diretta di Maehle, nel primo tempo subisce la manovra dei padroni di casa. Il, anche nell’avvio in parità numerica, sfiora il vantaggio con Defrel e dà l’impressione di poter colpire. Il vantaggio arriva in avvio di ripresa:spacca la partita, che l’non riesce a raddrizzare. I bergamaschi non pungono e la punizione di Koopmeiners al 64? è ...

Scontento dell'arbitraggio, Gasperini ha deciso di non presentarsi in conferenza stampa . Questa l'ammissione del dg dell'Marino dopo il ko col: "In questo momento il clima non è sereno. Sono comparsi i fantasmi dello scorso anno, quando nel girone di ritorno 12/13 episodi hanno compromesso la nostra ...Dopo il trionfo del suocon l', Dionisi è apparso soddisfatto: "Partite così fanno bene, come quelle precedenti con Milan e Monza. La squadra si è aiutata in campo, facendo tutto quello che poteva. Eravamo ...

L'espulsione di Maehle cambia volto alla partita, rendendola più nervosa (2 cartellini rossi e 6 gialli) e regalando la superiorità numerica alla squadra di Dionisi che dopo diverse occasioni va in go ...Il Sassuolo vince 1-0 contro l’Atalanta nel match valido per la 21ª giornata di campionato. Palla che arriva in area a Defrel, l’attaccante neroverde controlla e mette giù col destro: Musso vede la pa ...