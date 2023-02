Infiesto 2023 | un giallo ai tempi del lockdown

Leggi su locchiodelcineasta

(Di venerdì 3 febbraio 2023)). Marzo 2020. Nel primo giorno dello stato di emergenza, due detective sono convocati in una cittadina mineraria nelle pianure delle Asturie dove una giovane donna torna dopo essere scomparsa per mesi. Mentre il mondo va a rotoli e le tragedie personali abbondano, i detective presto si rendono conto che il virus potrebbe non essere l'unica forza malvagia in azione. Source