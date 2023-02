DC Universe | James Gunn | I videogame colmeranno le lacune tra film e serie

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Già nell'annuncio, il regista aveva anticipato che il DCsarebbe stato condiviso tra cinema,e videogiochi. Parlando con DC.com,ha fatto un po' di chiarezza in merito al nuovo DCannunciato questa settimana. In particolare, il regista ha parlato del mondo videoludico. A quanto pare, i videogiochi tratti dal mondo DC serviranno a colmare - ove ce ne saranno - letra une l'altro e le programmateTV in arrivo su HBO Max. "Non è che faremo uscire ildi Superman e poi il gioco di Superman", ha spiegato il co-CEO dei DC Studios. "È più probabile che esca ildi Superman e che due anni dopo …