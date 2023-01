Cospito | Nordio dice no alla revoca del 41-bis | “Deciderà la Cassazione a marzo” L’anarchico trasferito a Opera | “Proseguirà lo sciopero”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Alfredoè statodal carcere di Sassari al penitenziario di, a Milano. Il 55enne anarchico, ormai da 103 giorni indella fame contro il regime di 41-bis a cui è sottoposto, è arrivato nella struttura lombarda poco prima delle 18 di lunedì ed è stato ricoverato nel padiglione del Servizio assistenza intensificata (Sai), dedicato ai malati gravi. Lo spostamento è stato deciso dal Dap (il Dipartimento del ministero della Giustizia che si occupa della gestione delle carceri) su indicazione dei medici della Asl, in seguito al peggioramento delle condizioni di salute del detenuto. Ma in serata, dopo un Consiglio dei ministri in cui si è affrontata anche la vicenda, il ministro della Giustizia Carloconferma la linea dura e fa sapere che, “per ...