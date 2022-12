Ratzinger | è morto il Papa emerito | ecco quando fu eletto

Agenzia ANSA

Jospehè deceduto alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. Dalla mattina di lunedì 2 gennaio, il corpo del Papa Emerito sarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto ...Joseph, aveva 96. L'annuncio è stato dato poco dopo le 10 e 30 dal direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni: "Con dolore informo che il Papa emerito, Benedetto XVI, è deceduto ... È morto il Papa emerito Benedetto XVI - Cronaca Si è spento all'età di 95 anni Benedetto XVI, 265mo Papa della Chiesa cattolica dal 19 aprile 2005, quando fu eletto al quarto scrutinio, al 28 febbraio 2013, giorno in ...Il Papa emerito Benedetto XVI è morto oggi, 31 dicembre 2022, alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. Ecco 5 libri da leggere per riscoprire il pensiero di Joseph Ratzinger e ricorda ...