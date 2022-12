Mattarella | Zanella | ' grazie per essere punto riferimento'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 31 dicembre 2022) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Il Presidenteha ricordato nel suo discorso il valore di una politica responsabile in una democrazia matura, in grado di ‘dare al Paese le risposte che attende', a cominciare dalla occupazione, dalla pandemia fino alla ineludibile crisi climatica ed energetica. Questo richiamo, ha detto, è nello spirito della Costituzione. Noi lo ringraziamo per continuare sempre adun preziosodi orientamento e di equilibrio per le donne e gli uomini del nostro Paese ”. Lo afferma Luana, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera.