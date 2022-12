“L’hanno chiamata per dirglielo” Milly Carlucci | spifferato tutto dai corridoi Rai

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 31 dicembre 2022) Peril futuro saràrose e fiori. La Rai starebbe per prendere una decisione importante sulla conduttrice televisiva, reduce dalla fortunata edizione di Ballando con le stelle vinta da Luisella Costamagna. Certo, le polemiche tra i giurati e non solo non sono mancate, così come i problemi legati ad esempio agli infortuni avuti da Gabriel Garko. Ma nel complesso il pubblico ha reagito alla grande e la televisione pubblica italiana è pronta a premiarla ancora una volta. In attesa del Cantante Mascherato,potrebbe fare altro alla Rai. Una decisione in merito sarebbe imminente e tra l’altro la presentatrice non sarebbe sola in questa sua nuova avventura. Ad accompagnarla ci sarebbe un personaggio famoso apprezzato in tutta Italia, ma che ha deciso di vivere all’estero: ...