La Gdf recluta 3 allievi finanzieri | concorso riservato ai congiunti delle “vittime del dovere”

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 31 dicembre 2022) ROMA – . Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale – n. 102, del 27 dicembre 2022 – è stata infatti pubblicata la procedura di selezione per ilmento di 3del contingente ordinario della Guardia di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Mise: bando per 225 posti da funzionario Amazon seleziona operatori di magazzino per il nuovo centro di distribuzione di San Salvo Concorsi alle Asl: ecco tutte le posizioni aperte Concorsi alle Regioni Calabria e Lombardia: ecco le posizioni ricercate Da Unicredit 2500 assunzioni concordate con i sindacati 148 nuove assunzioni al Comune di Perugia